Певец Филипп Киркоров приехал в Донбасс, чтобы выступить перед ранеными солдатами. Концерт проходил в полевых условиях в Горловке, ребята аплодировали артисту. Ведь многие из них выросли на его песнях.
После выступления Киркоров произнес пламенную речь, подчеркнув, что никуда из России уезжать не собирается. По его словам, он любит свою страну и ни на какую не променяет.
«Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — заявил Киркоров.
Имидж Киркорова за последние два месяца подпортился из-за того, что он участвовал в так называемой голой вечеринки Насти Ивлеевой. Всех, кроме Ксении Собчак, коснулись последствия. Одна светская львица продолжает ходить на вечеринки, хвастаться нарядами и ни в чем себе не отказывать.
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