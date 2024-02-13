Филипп Киркоров приехал в Донбасс: «Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь»

Певец Филипп Киркоров приехал в Донбасс, чтобы выступить перед ранеными солдатами. Концерт проходил в полевых условиях в Горловке, ребята аплодировали артисту. Ведь многие из них выросли на его песнях.

После выступления Киркоров произнес пламенную речь, подчеркнув, что никуда из России уезжать не собирается. По его словам, он любит свою страну и ни на какую не променяет.