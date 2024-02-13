Филипп Киркоров: «Алла Пугачева всем всегда помогала, давала старт артистам»

Король поп-сцены Филипп Киркоров до сих пор тепло отзывается о своей бывшей жене Алле Пугачевой, несмотря на то что она уехала из России в сложный для нашей страны период.
Артист называет ее великой женщиной, которая всего добилась сама, своим талантом.
«Она всем всегда помогала, давала старт артистам. А они же на нее потом бочку катили, неблагодарные», — заявил Филипп в проекте «Завтрак со звездой».
Киркоров признался, что именно Пугачева научила его не реагировать на мнение окружающих. По его словам, Примадонна подсказала ему, что всегда надо идти своей дорогой и не смотреть ни на кого.
Алла Пугачева сейчас живет на Кипре, куда переехала из Израиля. Ходят слухи, что семейство Примадонны в ближайшее время переберется в Лондон — якобы детям там будет лучше в плане учебы.
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