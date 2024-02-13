Филипп Киркоров: «Алла Пугачева всем всегда помогала, давала старт артистам»

Король поп-сцены Филипп Киркоров до сих пор тепло отзывается о своей бывшей жене Алле Пугачевой, несмотря на то что она уехала из России в сложный для нашей страны период.

Артист называет ее великой женщиной, которая всего добилась сама, своим талантом.