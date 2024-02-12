Резидент Comedy Club Сергей Гореликов вылетел из шоу «Выжить в Самарканде»

Шоу «Выжить в Самарканде» продолжается на ТНТ, и в новом выпуске ведущие объявили, что правила меняются. Отныне нет команд, каждый сам за себя. Кроме того, проект покинул не один участник, как было ранее, а сразу два – сначала «народница» Марина Нисилевич, а позднее - звезда Comedy Club Сергей Гореликов.

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Нисилевич уступила своей бывшей однокоманднице Кристине Орловой в малых испытаниях. Обе девушки сначала не прошли общее состязание, поэтому им пришлось бороться за право остаться в шоу.

А Гореликов проиграл большие испытания - единственный не выполнил задание и автоматически отправился в состязания на вылет. Соперником ему стал Александр Лось из народа.

У звезды день явно не задался – ни одно из двух испытаний с Лосем он не выиграл. И ему пришлось собирать чемоданы и покидать шоу. Сергей признался, что проникся проектом, будет переживать за участников и болеть за них всей душой.

К слову, для 44-летнего Гореликова, которого фанаты знают как Сержа Горелого и Турбо из USB на Comedy Club, участие в этом шоу стало едва ли не первым опытом съемок в реалити. А соперник Александр даже расплакался, назвав артиста своим другом.