Режиссер фильма «Женщина, которая поет» Орлов - про Пугачеву: «Это уже не жизнь легенды, а анекдот»

Алла Пугачева уже почти два года живет за границей, сначала в Израиле, теперь на Кипре. Покинуть Россию она решила вместе с семьей, не раз оскандалившись после переезда своими заявлениями. Многие поклонники от нее отвернулись, да и от коллег все чаще звучат ей вслед осуждения и упреки.

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Снявший фильм «Женщина, которая поет» режиссер Александр Орлов считает, что сегодняшнее положение Примадонны – это не про легенду эстрады.

«То, что с ней происходит сегодня, даже нечего обсуждать. Она оказалась в непростом положении. Плюс со здоровьем всегда были проблемы. А с возрастом – тем более. Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поет, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе», - высказался режиссер сайту KP.RU.

Кинодеятель рассказал, что и раньше у Аллы Борисовны «мозги не всегда были на месте». И припомнил, как шла работа над фильмом, который прославил Пугачеву с экранов телевизоров на весь Советский Союз. Она в процессе работы над картиной плела интриги, обманула композитора Александра Зацепина и за его спиной писала и продвигала в картину свою музыку.

Более того, даже разругалась с генеральным директором «Мосфильма» Николаем Сизовым, который в итоге отказался давать ей роль. Но ее пробы оказались лучше, чем у конкурентки Валентины Игнатьевой, пришлось смириться.