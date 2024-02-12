Олег Газманов сообщил о проблемах с голосом

72-летний исполнитель Олег Газманов отправился в юбилейный тур по России. Артист на сцене уже 55 лет и не собирается останавливаться. Только вот здоровье уже подводит. В Telegram-канале звезда сообщил, что у него начались проблемы с его главным орудием труда – голосом.

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«Иногда приходится понижать тональность — голос стал не такой звонкий и верхние ноты брать тяжело», - рассказал про беду Газманов.

Из-за этого исполнителю хита «Офицеры» пришла идея переделывать некоторые песни с учетом новых обстоятельств. Это композиции 15-20 летней давности. Кроме того, артист пополняет репертуар и новинками, которым очень рады поклонники певца.