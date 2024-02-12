Джиган и Оксана Самойлова пригласили диско-бабушку из Сыктывкара в Москву

Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой решили принять участие в судьбе 65-летней Лидии Уляшевой из Сыктывкара. Пенсионерку прозвали в Сети диско-бабушкой – она так отплясывала на концерте Сергея Лазарева, что ее заметил сам певец и рассказал подписчикам. А потом вскрылась и ее непростая история жизни – ютится в комнатке общежития, едва сводит концы с концами.

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Сам Лазарев заявил, что будет снимать ей достойное жилье, а Джиган и Самойлова пригласили в гости в Москву. Пара записала видео, в котором рассказала, почему.

«Мы бы хотели пригласить вас в гости в Москву, исполнить ваше желание, – заявила Самойлова. – Мы будем очень рады вас видеть. Надеемся, вы не откажетесь от нашего предложения. Ваша история очень сильно откликнулась, ждем вас в Москве!».

В Москву диско-бабушка мечтала попасть, чтобы посмотреть город и посетить концерт какой-нибудь знаменитости – любит такие мероприятия. В Сыктывкаре Уляшева регулярно бывает на выступлениях артистов и уже не раз становилась «звездой» соцсетей, так как от души зажигает под песни исполнителей.