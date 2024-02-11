Группа «Би-2» сообщила об отмене своего концерта в Дубае

В Дубае отменен концерт рок-группы «Би-2», который был запланирован на ближайшую субботу, 17 февраля. Сообщение об отмене выступления коллектива в Арабских Эмиратах появилось в официальном телеграм-канале группы.

«Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт «Би-2» в Дубае не состоится», - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги за билеты поклонникам будут возвращены билетным сервисом на карты в автоматическом режиме.

Музыканты уточнили, что их выступления на других площадках в другие даты состоятся. По какой причине отменен концерт в Дубае «Би-2» не уточнили.

Не исключено, что это связано с инцидентом в Таиланде, когда коллектив был задержан во время выступления за нарушение местного законодательства, а затем выдворен из страны. Скорее всего, музыканты опасаются, что в Дубае с ними может случиться аналогичная история.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.