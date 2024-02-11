Мерьем Узерли поздравила дочь Лару с днем рождения: «У тебя такая удивительная душа»

Актриса Мерьем Узерли вместе с детьми отлично повеселилась на празднике, который организовала для своей старшей дочери Лары. Девочке 10 февраля исполнилось десять лет.
Праздник прошел в стиле мультфильма о животных. Мерьем Узерили ради вечеринки облачилась в костюм леопарда и даже нанесла на лицо аквагрим. Звездная мама веселилась вместе с детворой. Младшая дочка Лили весь вечер не слазила с рук Мерьем Узерли, но это не мешало ей выполнять все задания аниматоров наравне с гостями виновницы торжества Лары.
Мерьем Узерли с дочками Ларой и Лили. Фото: соцсети Мерьем Узерли
Мерьем Узерли трогательно поздравила Лару в микроблоге, посвятив ей проникновенные строки. Актриса дала понять, что восхищается своей наследницей.
«С днем рождения мою Лару! 10 лет! Я так благодарна, у тебя такая удивительная душа с такой глубиной, радостью, интеллектом, сочувствием. Ты такая любящая и твоя глубокая вера в Бога впечатляет меня каждый день! Горжусь тобой моя любовь. Моя Лара! С днем рождения», - написала Мерьем Узерли.
Торт для старшей дочери Мерьем Узерли Лары. Фото: соцсети Мерьем Узерли