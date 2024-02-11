Мерьем Узерли поздравила дочь Лару с днем рождения: «У тебя такая удивительная душа»

Актриса Мерьем Узерли вместе с детьми отлично повеселилась на празднике, который организовала для своей старшей дочери Лары. Девочке 10 февраля исполнилось десять лет.

Праздник прошел в стиле мультфильма о животных. Мерьем Узерили ради вечеринки облачилась в костюм леопарда и даже нанесла на лицо аквагрим. Звездная мама веселилась вместе с детворой. Младшая дочка Лили весь вечер не слазила с рук Мерьем Узерли, но это не мешало ей выполнять все задания аниматоров наравне с гостями виновницы торжества Лары.