Кушанашвили о конфликте Кологривого и Гордона: «Для Кологривого он – пустой звук»

Отар Кушанашвили сформулировал свое отношение к истории, произошедшей во время программы Александра Гордона «Закрытый показ» на Первом канале.

В передаче принимал участие актер Никита Кологривый. В какой-то момент ведущий Александр Гордон выразил неудовольствие поведением своего более молодого гостя и попросил Кологривого покинуть программу.

Отар Кушанашвили заявил, что Александр Гордон повел себя недальновидно, поскольку, по его словам, Никита Кологривый своим визитом поддержал программу «Закрытый показ», которая не пользуется большой популярностью у телезрителей.

В целом же, Кушанашвили назвал ссору Кологривого и Гордона конфликтом поколений, то есть, отцов и детей.

«Вот как нужно относиться к гостям, престарелый ты дурак! Это же конфликт поколений уже. Для Кологривого он — пустой звук», - высказался Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?».

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