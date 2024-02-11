Мама четверых сыновей Мария Кожевникова: «После родов я весила 91 килограмм»

Известная актриса Мария Кожевникова - мама четверых мальчиков. Последний ребенок звезды появился на свет в сентябре прошлого года. При этом Мария Кожевникова не исключает для себя возможности родить еще и пятого ребенка. Пятеро детей - это мечта актрисы.

Марию Кожевникову в стремлении к материнству не останавливает ни сложная четвертая беременность, ни лишний вес, который она за нее набрала. А поправилась Кожевникова на тридцать килограммов!

«После родов я весила 91 килограмм. Сейчас примерно 78», - поделилась Мария Кожевникова с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

При этом всю беременность Мария Кожевникова находилась на очень строгой диете, которую ей прописали врачи из-за гестационного диабета.

«У меня была жесточайшая диета — только зеленое и только рыбу. Творог нельзя, молочку нельзя», - добавила Мария Кожевникова.

Но из-за лишних килограммов Мария Кожевникова не огорчается. Актриса любит себя и свое тело, которое позволило ей произвести на свет четверых очаровательных мальчишек - Ивана, Максима, Василия и того, чье имя Мария Кожевникова обещает раскрыть после крестин, которых пока не было.

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