Орбакайте в «Современнике» заменили на актрису сериала «Рублевка», а Сафонова — на актера из «Мосгаза»

Кристина Орбакайте больше не выходит на сцену театра «Современник». Фото: пресс-служба

Покинувшим Россию Кристине Орбакайте и Кириллу Сафонову нашли замену.

Культовый спектакль «Двое на качелях» вновь показывают на сцене московского театра «Современник». Ранее в нем были задействованы Кристина Орбакайте и Кирилл Сафонов.

Но теперь артисты живут за пределами России. Кристина Орбакайте уехала в США, а Кирилл Сафонов - в Израиль. Так что, каждый внося постановку в репертуар театра, руководство не знало, смогут ли Орбакайте и Сафонов выйти в назначенный вечер на сцену.

Теперь эта проблема решена. Кристине Орбакайте и Кириллу Сафонову нашли замену. Вместо них роли Джерри и Гитель будут играть другие актеры. 

В спектакле будут заняты звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Татьяна Бабенкова и актер Юрий Чурсин, известный поклонникам своими яркими ролями в сериалах «Химик», «Мосгаз», «Палач», «Паук» и других.

Татьяна Бабенкова и Юрий Чурсин в спектакле «Двое на качелях». Фото: Екатерина Цветкова/«КП»

Напомним, Кристина Орбакайте должна была приехать с концертами в Россию. Но ее выступления отменены по просьбам общественности.

По материалам kp.ru 

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