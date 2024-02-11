Саша Артемова из «Дома-2» о своем избраннике: «Мужчины, которые целовали своих жен»

Саша Артемова и ее избранник Николай. Фото: соцсети Саши Артемовой

Экс-участница проекта Саша Артемова продемонстрировала идиллию с возлюбленным.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Со своим избранником Саша Артемова, совершенно не стесняясь, записывает видео, на которых они оба демонстрируют нежные чувства.

На этот раз Саша Артемова поделилась кадрами, запечатлевшими нежный поцелуй с избранником.

Под видео Саша Артемова привела результаты исследования ученых из Германии.

«Мужчины, которые целовали своих жен перед выдохом на работу утром, живут, в среднем, на пять лет дольше, чем мужья, которые не придерживаются подобного ритуала», - поделилась Саша Артемова.

Саша Артемова и ее возлюбленный. Фото: скрин видео соцсети Саши Артемовой

Напомним, с брутальным молодым человеком по имени Николай Саша Артемова познакомилась на одной из вечеринок своей подруги Нелли Ермолаевой.

Как и у Саши Артемовой, у Николая в анамнезе есть распавшийся брак, в котором родились две дочери Амина и Ясмина. У Саши Артемовой подрастает дочь от Евгения Кузина. 

Влюбленные уже познакомили детей от предыдущих отношений друг с другом.

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