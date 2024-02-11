Саша Артемова из «Дома-2» о своем избраннике: «Мужчины, которые целовали своих жен»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Со своим избранником Саша Артемова, совершенно не стесняясь, записывает видео, на которых они оба демонстрируют нежные чувства.
На этот раз Саша Артемова поделилась кадрами, запечатлевшими нежный поцелуй с избранником.
Под видео Саша Артемова привела результаты исследования ученых из Германии.
«Мужчины, которые целовали своих жен перед выдохом на работу утром, живут, в среднем, на пять лет дольше, чем мужья, которые не придерживаются подобного ритуала», - поделилась Саша Артемова.
Саша Артемова и ее возлюбленный. Фото: скрин видео соцсети Саши Артемовой
Напомним, с брутальным молодым человеком по имени Николай Саша Артемова познакомилась на одной из вечеринок своей подруги Нелли Ермолаевой.
Как и у Саши Артемовой, у Николая в анамнезе есть распавшийся брак, в котором родились две дочери Амина и Ясмина. У Саши Артемовой подрастает дочь от Евгения Кузина.
Влюбленные уже познакомили детей от предыдущих отношений друг с другом.