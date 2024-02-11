Саша Артемова из «Дома-2» о своем избраннике: «Мужчины, которые целовали своих жен»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Со своим избранником Саша Артемова, совершенно не стесняясь, записывает видео, на которых они оба демонстрируют нежные чувства.

На этот раз Саша Артемова поделилась кадрами, запечатлевшими нежный поцелуй с избранником.

Под видео Саша Артемова привела результаты исследования ученых из Германии.