Собчак обиделась, узнав, что ее не причислили к «золотому» составу «Дома-2»: «Столько шуток я вытерпела, но теперь все»

Ксения Собчак в телеграм-канале возмутилась тем, что о ней забыли упомянуть в связи с ее работой на телеканале ТНТ. Когда-то Ксения Собчак была ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2».

Теперь же канал решил об этом факте их совместной с Собчак биографии не вспоминать. Ксения Собчак на это обиделась и даже дала понять, что понимает, чьи это происки. Конечно же, она намекнула на свою заклятую подругу Тину Канделаки. Две дивы достаточно часто обмениваются колкостями в публичном пространстве.

А теперь же Ксения Собчак нашла время посмотреть выпуск шоу Comedy Сlub, который вышел еще в сентябре прошлого года и был посвящен 25-летию канала ТНТ. В программе говорили и о самом заметном и длительном проекте ТНТ - реалити-шоу «Дом-2» и о его ведущих. О Ксении Собчак, которая отдала телестройке несколько лет, упомянуто не было.

«Столько шуток я вытерпела, сколько привязок к прошлому, но теперь все. Спасибо ТНТ за такую чудесную (и немелочную, узнаю почерк, как говорится) цензуру», - отреагировала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

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