Ольга Бузова о бывшем муже Дмитрии Тарасове: «Я не могу взять и стереть из памяти»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что частенько вспоминает о бывшем муже Дмитрии Тарасове. Звезда открыто заявила, что и не пытается его забыть.

«Я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы, больше пяти лет, и были счастливые моменты. И что, мне пять лет надо взять просто и стереть?» - высказалась Ольга Бузова.

Телеведущая добавила, что считает нормальным говорить о своем прошлом. Ненормально - оскорблять и унижать друг друга после расставания. К тому же, как справедливо заметила Ольга Бузова, ее воспоминания о Дмитрии Тарасове идут ему только на пользу. Ведь каждая фамилия, которая появляется рядом с именем Бузовой, всегда вызывает интерес у общественности.

Напомним, экс-футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова официально развелись несколько лет назад. Спортсмен сразу же женился на модели Анастасии Костенко. Сейчас пара ждет четвертого совместного малыша, а в семье уже подрастают две дочки и сын.

По материалам kp.ru

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