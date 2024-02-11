Сын Тины Канделаки прошел предварительный кастинг на шоу ТНТ «Новая Фабрика звезд»

Сын Тины Канделаки Леонтий стал участником кастинга в новое шоу телеканала ТНТ «Новая Фабрика звезд». Молодой человек отстоял со всеми в очереди на общих правах. Повезло ему чуть больше многих. Лео Канделаки прошел предварительный этап кастинга. Впереди - новый тур отбора.

Поддержать Леонтия Канделаки пришли две дамы - возлюбленная молодого человека и его знаменитая мама Тина Канделаки. Лео сказал, что считает честью для себя принять участие в кастинге проекта ТНТ, во время которого он по просьбе жюри исполнил песню JONY «Никак».

«Я признателен, что дошел до этого этапа, надеюсь, дальше тоже все будет позитивно», - поделился Лео Канделаки.

Музыкой Лео Канделаки занимается с тринадцати лет, он играет на гитаре и пишет песни. Лео даже создал собственную группу.

Кстати, сын Тины Канделаки уже успел сняться в кино. Лео сыграл одну из ролей в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На съемочную площадку фильма он попал, пройдя кастинг на общих основаниях.

По материалам starhit.ru

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