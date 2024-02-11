Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отдыхает в Арабских Эмиратах: «Проснулся с блондинкой»

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева вместе проводят отпуск. Фото: соцсети Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов запечатлел жену Наталью Шкулеву на кровати в номере роскошного отеля.

Телеведущий Андрей Малахов и его жена, издатель Наталья Шкулева эти февральские дни проводят в Арабских Эмиратах. Пара побывала на открытии роскошного отеля.

Андрей Малахов в микроблоге поделился снимком, который сделал в номере отеля. Телеведущий запечатлел свою жену на кровати в шляпе сразу после пробуждения.

«Все дело в шляпе! Проснулся с блондинкой после открытия роскошного отеля, ужина и концерта», - написал под фото Андрей Малахов.

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева. Фото: соцсети Андрея Малахова

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились летом 2011 года. Свадьба была во Франции, в одном из залов Версальского дворца. В 2017-м году у пары родился сын Саша.

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