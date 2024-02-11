Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отдыхает в Арабских Эмиратах: «Проснулся с блондинкой»

Телеведущий Андрей Малахов и его жена, издатель Наталья Шкулева эти февральские дни проводят в Арабских Эмиратах. Пара побывала на открытии роскошного отеля.

Андрей Малахов в микроблоге поделился снимком, который сделал в номере отеля. Телеведущий запечатлел свою жену на кровати в шляпе сразу после пробуждения.