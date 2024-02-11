Вика Цыганова призналась во лжи: «Могу упасть в обморок, если очень нужно»

В канун Нового года в СМИ появлялись сообщения о том, что певица Вика Цыганова потеряла сознание во время массового мероприятия. Звезда тогда явилась на в Кремлевский Дворец на Елку, чтобы вручить подарки детям.

Но до презентов дело не дошло - Вика Цыганова упала в обморок. В качестве доказательств резко ухудшившегося состояния 60-летней певицы в Сети даже появилось видео Цыгановой в обмороке.

И только сейчас выяснилось, что певица тогда разыграла спектакль. С какой целью, можно только догадываться.

На днях Вика Цыганова появилась на очередном массовом мероприятии, во время которого журналисты заботливо поинтересовались, как же дива чувствует себя сейчас после того самого обморока. Ответ Вики Цыгановой поставил в тупик.

«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось. Я и сейчас могу упасть в обморок, если очень нужно», - откровенно объявила Вика Цыганова.

По материалам MK.RU

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