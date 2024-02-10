Ольга Бузова: «День Влюбленных проведу в компании Дмитрия Диброва»

Похоже, в этом году День всех влюбленных, 14 февраля, для поющей телеведущей Ольги Бузовой пройдет впустую. В том смысле, что у теледивы не будет свидания.

37-летняя звезда в этот день будет занята съемками нового шоу телеканала ТНТ, которое будет вести в паре с 64-летним женатым Дмитрием Дибровым. Собственно, с ним Ольга Бузова и проведет 14 февраля.

«День Влюбленных проведу в компании Дмитрия Диброва на съемках шоу «Это нормально». Шоу будет сниматься допоздна, поэтому пригласить меня на свидание никто не сможет», - рассказала Ольга Бузова на Big Love Show.

Напомним, новое шоу «Это нормально» начнет выходить на телеканале ТНТ с понедельника, 19 февраля. Обещается, что это будет совершенно новый и уникальный формат, которого еще не было на нашем телевидении.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».