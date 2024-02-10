Люся Чеботина: «Надеюсь, появится человек, который положит весь мир к моим ногам»

Певица Люся Чеботина дала понять, что она девушка свободная. А все романы, которые ей приписывали, это не более чем домыслы. Общаясь с прессой во время Big Love Show, Люся Чеботина прямо заявила, что надеется на появление в ее жизни человека, с которым она будет по-настоящему счастлива.
«Я зарабатываю сама. Приходится много работать, мало спать. Но надеюсь, появится человек, который положит весь мир к моим ногам. Но пока все хотят, чтобы Люся Чеботина сидела дома», - рассказала Люся Чеботина.
Люся Чеботина (на фото слева) на Big Love Show. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, не так давно Люсю Чеботину обвинили в том, что она стала популярной певицей благодаря влиятельным покровителям и спонсорам.
В ответ на это Люся Чеботина написала большой пост в микроблоге, в котором заявила, что всего в своей жизни добилась сама, потому что по-настоящему талантлива.