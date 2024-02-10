Люся Чеботина: «Надеюсь, появится человек, который положит весь мир к моим ногам»

Напомним, не так давно Люсю Чеботину обвинили в том, что она стала популярной певицей благодаря влиятельным покровителям и спонсорам.

В ответ на это Люся Чеботина написала большой пост в микроблоге, в котором заявила, что всего в своей жизни добилась сама, потому что по-настоящему талантлива.

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