Юлианна Караулова поддержала Камилу Валиеву: «Это страшно несправедливо. Очень хочется ее обнять»

Популярная исполнительница Юлианна Караулова поддержала 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после дисквалификации и лишения олимпийской медали.

«Я хочу ее поддержать, потому что она невероятная спортсменка, трудоголик. Я говорю, и у меня аж мурашки. То, что произошло, это страшно несправедливо, обидно до слез. Так не должно быть», - высказалась Юлианна Караулова во время общения с журналистами на концерте Big Love Show.

По мнению Юлианны Карауловой, Камила Валиева стала жертвой интриг в большом спорте. Караулова призналась, что даже не представляет, какие эмоции переживает в столь сложный для себя период юная спортсменка.

«Я не представляю, что она испытывает. Очень хочется ее обнять и сказать, что она сильная и все будет хорошо. Эта ситуация показала, как ее все любят», - добавила Юлианна Караулова.

Напомним, на днях спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой и лишения ее олимпийской медали, поскольку было доказано наличие допинга в пробах юной фигуристки.

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