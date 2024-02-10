Музыкальный критик Бабичев об отмене концертов Орбакайте: «Собирает дань и уезжает жить безбедно в другую страну»

Музыкальный критик Евгений Бабичев нашел объяснению отмены концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Он считает, что люди высказываются против выступлений дочери Аллы Пугачевой, потому что та переехала жить в США.

По мнению Бабичева, именно так народ выражает свой протест против тех знаменитостей, которые хотят зарабатывать в России, а жить за ее пределами.

«Часть россиян не понимает, как так можно пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», - озвучил свое мнение Евгений Бабичев.

По словам музыкального критика, сейчас Кристина Орбакайте может рассчитывать только на частные выступления в России, а на большие залы - нет.

Напомним, Кристина Орбакайте должна была приехать на гастроли и дать концерты в нескольких городах России. Но из-за возмущения общественников выступления звезды были отменены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Владивостоке. Пока под вопросом концерт Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге. В Северной столице Орбакайте должна выступить в марте.

По материалам News.ru

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