Млодик в день рождения предстала с дочками от Виторгана: «Очень люблю»

Ирина Млодик и Эммануил Виторган, пожалуй, самые возрастные родители в нашей стране. Ирине Млодик на днях исполнилось 62 года, а Эммануилу Виторгану в декабре было 84 года.

При этом пара полна жизненных сил, оптимизма и невероятно активна. Супруги увлечены воспитанием двух прелестных дочурок. Этель совсем скоро, в феврале, исполнится шесть лет, а Кларе летом будет пять.

В свой день рождения Ирина Млодик запечатлелась для памятного фото в окружении хорошеньких дочек. Этель и Клара обнимают любимую мамочку. Малышки нежно и ласково прильнули к родительнице.