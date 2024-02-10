Мария Аронова о подражании тренеру Татьяне Тарасовой в фильме «Лед»: «Спаси и сохрани, куда уж мне»

14 февраля на экраны выйдет фильм «Лед 3». Одну из главных героинь - тренера по фигурному катанию - в картине сыграла актриса Мария Аронова.

Известно, что и первая, и вторая часть ленты не понравилась прославленному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Татьяна Анатольевна считала в образе, созданном Марией Ароновой, себя.

Между тем, актриса клянется, что не ставила перед собой такой задачи - косплеить великого тренера, воспитавшего нескольких олимпийских чемпионов.

«Она, когда узнала про фильм, подумала, что я каким-то образом делаю зарисовку на нее. Спаси и сохрани, куда уж мне. Нет-нет», - высказалась Мария Аронова.

Актриса добавила, что боготворит Татьяну Тарасову и считает ее недосягаемой величиной.

По материалам «Газета.Ru»

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