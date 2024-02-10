Пластический хирург Тимур Хайдаров готовится вновь стать отцом

Тимур Хайдаров с женой Светланой Сильваши ждут еще одного ребенка. Фото: соцсети Светланы Сильваши

Жена Тимура Хайдарова сообщила о беременности.

Пластический хирург Тимур Хайдаров скоро во второй раз станет отцом. Супруга доктора Светлана Сильваши рассказала, что в их семье грядет пополнение. Женщина беременна третьим малышом, пока которого пока не знает.

Светлана Сильваши призналась, что новая беременность стала для нее приятной неожиданностью.

«По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями…в ожидании третьего ребенка!» - поделилась жена Тимура Хайдарова в соцсети.

Будущий ребенок станет вторым для Тимура Хайдарова и третьим для его жены Светланы. У пары есть совместная дочка Амира, которая появилась на свет в 2022-м году. Супруги воспитывают старшую дочку Светланы Софию, родившуюся в предыдущем браке женщины. 

Светлана Сильваши и две ее дочери. Фото: соцсети Светланы Сильваши

Напомним, имя Тимура Хайдарова стало широко известно в прошлом году, когда свои претензии пластическому хирургу предъявили знаменитости.

Певица Слава, Ирина Дубцова, Любовь Успенская остались недовольны результатами вмешательств, которые им провел Тимур Хайдаров.

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