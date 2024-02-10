Пластический хирург Тимур Хайдаров готовится вновь стать отцом

Пластический хирург Тимур Хайдаров скоро во второй раз станет отцом. Супруга доктора Светлана Сильваши рассказала, что в их семье грядет пополнение. Женщина беременна третьим малышом, пока которого пока не знает.

Светлана Сильваши призналась, что новая беременность стала для нее приятной неожиданностью.

«По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями…в ожидании третьего ребенка!» - поделилась жена Тимура Хайдарова в соцсети.

Будущий ребенок станет вторым для Тимура Хайдарова и третьим для его жены Светланы. У пары есть совместная дочка Амира, которая появилась на свет в 2022-м году. Супруги воспитывают старшую дочку Светланы Софию, родившуюся в предыдущем браке женщины.