Сергей Никоненко высказался о Филиппе Киркорове: «Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу»

Популярный актер Сергей Никоненко сформулировал свое отношение к певцу Филиппу Киркорову. Он дал понять, что считает Филиппа Киркорова весьма посредственным исполнителем.
Сергей Никоненко напомнил, что был знаком и часто встречался с Муслимом Магомаевым и Юрием Гуляевым. Он заявил, что в сравнении с этими глыбами вокального искусства Филипп Киркоров выглядит как самодеятельность.
«Для меня лично он — ресторанный певец», - признался Сергей Никоненко.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Правда, справедливости ради Сергей Никоненко добавил, что Филипп Киркоров был очень хорош и убедителен в мюзикле «Чикаго.
По поводу предстоящего возвращения Филиппа Киркорова на экраны ТВ Сергей Никоненко однозначно заявил, что смотреть на поп-короля в его планы не входит.
«Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу», - пообещал Сергей Никоненко.
По материалам MK.RU