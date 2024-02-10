Сергей Никоненко высказался о Филиппе Киркорове: «Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу»

Сергей Никоненко заявил, что не уважает Филиппа Киркорова. Фото: Global Look Press

Известный артист Сергей Никоненко нелестно отозвался о певец Филиппе Киркорове.

Популярный актер Сергей Никоненко сформулировал свое отношение к певцу Филиппу Киркорову. Он дал понять, что считает Филиппа Киркорова весьма посредственным исполнителем.

Сергей Никоненко напомнил, что был знаком и часто встречался с Муслимом Магомаевым и Юрием Гуляевым. Он заявил, что в сравнении с этими глыбами вокального искусства Филипп Киркоров выглядит как самодеятельность.

«Для меня лично  он —  ресторанный певец», - признался Сергей Никоненко.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Правда, справедливости ради Сергей Никоненко добавил, что Филипп Киркоров был очень хорош и убедителен в мюзикле «Чикаго.

По поводу предстоящего возвращения Филиппа Киркорова на экраны ТВ Сергей Никоненко однозначно заявил, что смотреть на поп-короля в его планы не входит.

«Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу», - пообещал Сергей Никоненко.

По материалам MK.RU

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