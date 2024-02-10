Сергей Никоненко высказался о Филиппе Киркорове: «Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу»

Популярный актер Сергей Никоненко сформулировал свое отношение к певцу Филиппу Киркорову. Он дал понять, что считает Филиппа Киркорова весьма посредственным исполнителем.

Сергей Никоненко напомнил, что был знаком и часто встречался с Муслимом Магомаевым и Юрием Гуляевым. Он заявил, что в сравнении с этими глыбами вокального искусства Филипп Киркоров выглядит как самодеятельность.