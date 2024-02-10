Оксана Ряска из «Дома-2» рассказала о старшем сыне: «Человек, который вьет из меня веревки»

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, эмигрировавшая в Америку, в микроблоге часто рассказывает о своих сыновьях Семене и Савве. Оба малыша появились на свет в США. Старшему сыну Оксаны Ряски два с половиной года, второму несколько месяцев.

В микроблоге Оксана Ряска призналась, что тает от любви к своим наследникам. Старший уже понял, что он - мамина слабость и вовсю этим пользуется.

«Мамина душа. Тот самый человек, который вьет из меня веревки», - рассказала Оксана Ряска о старшем сыне Семене.

У грудничка Саввы эти открытия впереди. Пока малыш вызывает у мамы чувство умиления от рассвета до заката. Оксана Ряска призналась, что теперь каждое ее утро прекрасно, ведь едва проснувшись она видит того, кого сама произвела на свет.