Оксана Ряска из «Дома-2» рассказала о старшем сыне: «Человек, который вьет из меня веревки»

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, эмигрировавшая в Америку, в микроблоге часто рассказывает о своих сыновьях Семене и Савве. Оба малыша появились на свет в США. Старшему сыну Оксаны Ряски два с половиной года, второму несколько месяцев.
В микроблоге Оксана Ряска призналась, что тает от любви к своим наследникам. Старший уже понял, что он - мамина слабость и вовсю этим пользуется.
«Мамина душа. Тот самый человек, который вьет из меня веревки», - рассказала Оксана Ряска о старшем сыне Семене.
У грудничка Саввы эти открытия впереди. Пока малыш вызывает у мамы чувство умиления от рассвета до заката. Оксана Ряска призналась, что теперь каждое ее утро прекрасно, ведь едва проснувшись она видит того, кого сама произвела на свет.
Младший сын Оксаны Ряски Савва. Фото: соцсети Оксаны Ряски
«Савва мой второй сынок, мое лучезарное солнышко», - написала под снимком младшего сына Оксана Ряска.