Волочкова о Шаляпине: «Мы с Прохором неразлучны не только на съемках»

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена с певцом и шоуменом Прохором Шаляпиным. Звезда балета непрозрачно намекнула на то, что у нее с Прохором Шаляпиным особенные отношения.

Анастасия Волочкова призналась, что они с Прохором Шаляпиным практически неразлучны. Волочкова назвала Шаляпина человеком, который ей просто необходим.

«Мы с Прохором неразлучны не только на сьемках. Сегодня увидимся вновь. Прохор, дорогой, люблю тебя всем сердцем и дорожу тобой. Ты рядом всегда, когда это поистине нужно. А ты нужен мне всегда», - написала Анастасия Волочкова под фото с Прохором Шаляпиным.

В Сети на возможный роман Волочковой и Шаляпина отреагировали скептически. Балерине напомнили, что Прохор все-таки любит дам чуть постарше, чем она.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».