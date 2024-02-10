Продюсер Рудченко объяснил, почему Киркорова вернули в шоу «Маска»: «Он по-прежнему № 1»

Филипп Киркоров вернулся к своим обязанностям в шоу «Маска». В новом, пятом сезоне проекта, премьера которого запланирована на весну, певец остается председателем жюри. Хотя в новогоднем спецвыпуске его вырезали – шлейф скандала с голой вечеринкой уж оказался слишком вязким.

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Что же произошло теперь такого, что Киркорова «вернули»? Продюсер Павел Рудченко объяснил. По словам эксперта, поп-королем «происходили разные истории», только ему удавалось всегда выходить сухим из воды. Сейчас он все же подмочил репутацию, но уже успел понести наказание «отменой» и покаялся.