Кристина Асмус с оранжевыми волосами сравнила себя с Даней Милохиным: «Это реально должно выглядеть так?»

Звезда театра и кино Кристина Асмус, как и любой представитель ее профессии, самоотверженно жертвует внешностью ради ролей. Ей не раз приходилось менять имидж, стричь или красить волосы. Но по окончании проекта актриса старается всегда возвращаться к себе настоящей.
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Вот и сейчас Асмус поспешила вернуть себе светлый оттенок волос и отправилась в салон красоты перекрашиваться. Но не тут-то было – все, кто выводил темный пигмент, знают, какая это многочасовая экзекуция.
Асмус показала себя в салоне красоты. Фото: соцсети К.Асмус
А уж результат может и вовсе шокировать даже бывалых экспериментаторов. Вот и Асмус после смывки сама посмотрела на себя и другим показала. И осталась явно расстроена.
«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» - поразилась звезда.
Теперь Дане Милохину в Дубае явно икается - актриса вспомнила его потому, что блогер регулярно осветляется. А подписчики в Сети, куда запостила селфи Асмус, поспешили ее успокоить. Опытный мастер обязательно приведет ее к желаемому результату, мол, оценивать на полпути процедуру явно не стоит.