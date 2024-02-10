Кристина Асмус с оранжевыми волосами сравнила себя с Даней Милохиным: «Это реально должно выглядеть так?»

Звезда театра и кино Кристина Асмус, как и любой представитель ее профессии, самоотверженно жертвует внешностью ради ролей. Ей не раз приходилось менять имидж, стричь или красить волосы. Но по окончании проекта актриса старается всегда возвращаться к себе настоящей.

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Вот и сейчас Асмус поспешила вернуть себе светлый оттенок волос и отправилась в салон красоты перекрашиваться. Но не тут-то было – все, кто выводил темный пигмент, знают, какая это многочасовая экзекуция.