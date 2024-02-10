Госпитализированный Михаил Боярский перенес операцию на сердце

Михаил Боярский покинул стены Мариинской больницы Петербурга после плановой госпитализации. В стационаре он находился три дня и перенес операцию на сердце.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Народному артисту России сделали коронографию и стентирование сосудов, пишет сайт Voice. Вмешательство понадобилось звезде советского и российского кино после инфаркта, случившегося в ноябре прошлого года.

Операция прошла успешно, сообщает Telegram-канал КП Петербург. Источник в больнице раскрыл подробности.