Госпитализированный Михаил Боярский перенес операцию на сердце

Михаил Боярский перенес операцию на сердце. Фото: Global Look Press

Звезда театра и кино уже выписался из Мариинской больницы Петербурга.

Михаил Боярский покинул стены Мариинской больницы Петербурга после плановой госпитализации. В стационаре он находился три дня и перенес операцию на сердце. 

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Народному артисту России сделали коронографию и стентирование сосудов, пишет сайт Voice. Вмешательство понадобилось звезде советского и российского кино после инфаркта, случившегося в ноябре прошлого года.

Операция прошла успешно, сообщает Telegram-канал КП Петербург. Источник в больнице раскрыл подробности.

«Пациенту было рекомендовано плановое вмешательство, поскольку имелись некоторые проблемы с сердечно-сосудистой системой. Михаил Сергеевич в хорошем состоянии выписался из больницы, попутно раздавая автографы и благодаря весь персонал».

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