Спектакль с Чулпан Хаматовой сняли с репертуара в рижском театре

Актриса Чулпан Хаматова, с 2022 года проживающая в Латвии, осталась без работы в местном театре. Оказалось, что спектакль с ее участием, в котором она солировала одна, убрали из репертуара – на ближайшие месяцы его нет в афишах Нового Рижского театра.

Как сообщает KP.RU, причина в том, что билета на него продавались плохо. И в 2024-м руководство заведения решило обойтись без этой пьесы. Хаматова теперь может рассчитывать выйти на сцену только осенью, когда у нее запланированы гастроли в Испании.

Гастролирует актриса с пьесой «Сны о рояле», в которой читает стики под живую музыку. Если билеты будут продаваться, то шанс выступить у Хаматовой перед испанской публикой будет.

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К слову, на родине Хаматова была одной из востребованных актрис. За один день съемок в кино, например, ей платили полмиллиона. За выход в пьесе «Горбачев» она получала 264 тысячи рублей, за спектакль «Мастер и Маргарита» - 132 тысячи. В Латвии такие гонорары ей теперь только снятся – там таких сумм нет.