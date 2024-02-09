Иосиф Пригожин: «Я категорически не люблю госпожу Ивлееву»

Прошедшая в канун Нового года и обернувшаяся скандалом вечеринка Насти Ивлеевой до их пор аукается ее организаторше. На этот раз о своем отношении к Ивлеевой высказался известный продюсер Иосиф Пригожин.

Он дал понять, что Анастасия Ивлеева подставила гостей своего праздника, которые шли туда, совершенно не подозревая о том, что же будет происходить. И конечно, никак не могли прогнозировать последствия.

«Я категорически не люблю госпожу Ивлееву, не уважаю ее, для меня она остается самодурным персонажем», - высказался Иосиф Пригожин.

По его мнению, неуместным было и само мероприятие, и то, что на нем демонстрировалось.

«Вечеринка была провокацией, и мишенью стали все, кто пришел», - считает Иосиф Пригожин.

Продюсер добавил, что ни он, ни его супруга, певица Валерия, сейчас не ходят ни на какие светские мероприятия именно из-за того, что не знают, что там может произойти.

По материалам MK.RU

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