Иосиф Пригожин о состоянии Филиппа Киркорова после возвращения в Москву: «Я понимаю, насколько ему нелегко»

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал известного исполнителя Филиппа Киркорова, попавшего в опалу после участия в вечеринке Насти Ивлеевой.

После празднования Нового года Филипп Киркоров уезжал в Америку, но не так давно вернулся. Совсем скоро Филипп Киркоров появится на экранах ТВ.

Известно, что буквально накануне Филипп Киркоров принял участие в съемках шоу «Маска» на НТВ. Филипп Киркоров и в новом сезоне проекта будет возглавлять его судейскую коллегию.

Продюсер Иосиф Пригожин, супруга которого, певица Валерия, является членом жюри шоу НТВ, выразил сочувствие Филиппу Киркорову, которого вырезали изо всех новогодних эфиров после похода на вечеринку Насти Ивлеевой. Шоу «Маска» станет первым появлением Киркорова на телевидении после скандального пати.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» - высказался Иосиф Пригожин.

По материалам MK.RU

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