Недавно женившийся на сиделке Бари Алибасов о Лидии Шукшиной: «Я ей сказал про новый брак»

Недавно женившийся в очередной раз известный продюсер Бари Алибасов дал понять, что находится в добрых отношениях с бывшей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Артистка была шестой по счету женой Бари Алибасова. Звездная пара расторгла брак в 2021 году. Семейный союз Алибасова и Федосеевой-Шукшиной просуществовал два года. После развода бывшие супруги остались друзьями. Собственно, и до вступления в брак они тоже находились в дружеских отношениях.

Как рассказал Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина в курсе изменения его матримониального статуса.

«Я ей, конечно же, сказал про новый брак. С Лидой остались в хороших и дружеских отношениях», - поделился Бари Алибасов.

Напомним, 76-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз. Его избранницей стала сиделка, которая на 25 лет моложе Бари Каримовича. Женщина ухаживала за ним во время болезни, после чего и получила предложение руки и сердца от знаменитости.

По материалам программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»

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