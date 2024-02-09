Поргина высказалась о сходстве Кологривого с Караченцовым: «У них похожа щербинка между зубами»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый наделал много шума своими скандальными заявлениями. Так, он позволил себе усомниться в талантах знаменитых актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

Самого же Кологривого поклонники часто сравнивают с ныне покойным артистом Николаем Караченцовым. Вдова Караченцова Людмила Поргина призвала Никиту Кологривого быть скромнее, давая понять, что внешнего сходства мало, чтобы быть похожим на настоящую звезду.