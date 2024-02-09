Поргина высказалась о сходстве Кологривого с Караченцовым: «У них похожа щербинка между зубами»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый наделал много шума своими скандальными заявлениями. Так, он позволил себе усомниться в талантах знаменитых актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
Самого же Кологривого поклонники часто сравнивают с ныне покойным артистом Николаем Караченцовым. Вдова Караченцова Людмила Поргина призвала Никиту Кологривого быть скромнее, давая понять, что внешнего сходства мало, чтобы быть похожим на настоящую звезду.
«У них похожа щербинка между зубами. Еще у них радостная, открытая улыбка», — отметила Людмила Поргина.
Никита Кологривый. Фото: соцсети Никиты Кологривого
Людмила Поргина выскахала сожаление о том, что 29-летний артист Никита Кологривый уже слишком высоко ценит свой талант и не склонен замечать другие. Она отметила, что не ощущает в Кологривом той мощи, которая, например, была в ее покойном супруге Николае Караченцове. Тот мог спокойно повести за собой тысячи человек. Настолько был убедителен.
«Скромнее надо быть, понимаете?» — напутствовала Поргина молодых артистов в лице Кологривого.
По материалам программы «Хватит слухов!» на ЦТВ