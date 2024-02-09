Алена Рапунцель из «Дома-2» о сыне Богдане: «Уже такой взрослый парень со своим мнением, характером, позициями»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 7 февраля отметила день рождения старшего сына Богдана, которого родила от Ильи Яббарова. Мальчику исполнилось пять лет.

Алена Рапунцель посвятила сыну довольно объемный пост в микроблоге, в котором порассуждала на тему того, как же быстро, оказывается, растут дети. Алена Рапунцель призналась, что ей с трудом верится, что когда-то Богдан весил чуть больше четырех килограммов и был совершенно беспомощным крохой.

Сейчас же, по ее словам, это человек, у которого на все есть собственное мнение.

«Еще будто вчера я лежала в роддоме и на руках держала этого мальчика весом 4056 г и 56 см роста. А теперь передо мной уже такой взрослый парень со своим мнением, характером, позициями и размышлениями», — поделилась Алена Рапунцель.

Напомним, у Алены Рапунцель есть еще младший сын, которого она родила от бывшего мужа Ильи Семена. Мальчика зовут Святослав, в марте ему исполнится два года.

С отцами своих сыновей Алена Рапунцель отношения не поддерживает. Сейчас она абсолютно счастлива с новым возлюбленным, который всячески балует Алену, делает ей подарки. И, конечно же, избранник Рапунцель хорошо относится к Богдану и Святославу.

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