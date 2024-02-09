Поплавская высказалась о Шепелеве: «В приватной беседе рассказывали неприглядные вещи про этого человека»

56-летняя актриса Яна Поплавская, запомнившаяся поклонникам ролью Красной Шапочки, которую сыграла еще в детстве, высказалась о Дмитрии Шепелеве.

Поплавская дала понять, что формирует свое отношение к людям на основе того, что о них говорят другие. И в этом смысле телеведущий Дмитрий Шепелев, от которого Жанна Фриске родила сына Платона, ей не очень приятен.

«В приватной беседе рассказывали неприглядные вещи про этого человека», — поделилась Яна Поплавская.

Яна Поплавская добавила, что очень доверяет мнению ведущей «Дома-2» Ольги Орловой, которая была лучшей подругой покойной певицы Жанны Фриске.

«Я очень верю Оле Орловой. Она была ближайшей подругой Жанны Фриске, которую я знала, слава Богу, при жизни. Мне достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение», — продолжила Яна Поплавская.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась летом 2015 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Единственному сыну певицы Платону тогда было всего два года. Мальчика сейчас воспитывает отец. Дмитрий Шепелев не дает родителям Жанны Фриске видеться с подрастающим внуком. Наталья и Владимир Копыловы, потерявшие дочь, надеются, что повзрослевший Платон сам выскажет желание общаться с близкими своей покойной мамы.

По материалам интервью Яны Поплавской RTVI

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