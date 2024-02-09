Защита Ефремова наняла спецадвоката, чтобы получить согласие на УДО от семьи погибшего в аварии с ним

Отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом артист Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения.

Сейчас его защита занимается подготовкой всех необходимых для этого документов. Уже нанят специальный адвокат, который будет работать с семьей погибшего в аварии с Ефремовым мужчины. Его задача — получить согласие родных погибшего на УДО Михаила Ефремова.

Напомним, это уже вторая попытка Михаила Ефремова и его адвокатов получить разрешение на условно-досрочное освобождение из колонии. Впервые осужденный артист воспользовался правом просить об УДО год назад. Но тогда он получил отказ.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии под Белгородом, где трудится в швейном цеху. Суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии, из них к этому дню он пробыл в заключении 3,5 года.

По материалам телеграм-канала Mash

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».