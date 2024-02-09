Ира Пинчук призналась в любви к младшему сыну: «Мое материнское сердце сейчас лопнет от милоты»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук наслаждается материнством. Ее младшему сыну от Арая Чобаняна Алану первого февраля исполнилось два месяца.
Молодая мама готова рыдать от умиления, каждый раз, когда смотрит на своего кроху. В микроблоге Ирина Пинчук поделилась видео, на котором запечатлена на руках с маленьким Аланом. Малыш не сводит с мамы глаз и постоянно улыбается в ответ на ее улыбку.
«Мое материнское сердце сейчас лопнет от милоты. Так смотрит, уже все понимает, часто улыбается», - написала Ира Пинчук под видео.
Ира Пинчук с сыном Аланом. Фото: кадр видео из соцсетей Иры Пинчук
Одним из первых на эти умилительные кадры отреагировал папа мальчика, муж Иры Пинчук Арай Чобанян. Он заявил, что старший сын пары, двухлетний Давид, похож на него, а Алан - копия своей красавицы-мамы Иры Пинчук.
«Давид - моя копия. а Алан м Ирена - просто 2 сладких милаша», - отозвался Арай Чобанян в комментариях.