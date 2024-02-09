Ира Пинчук призналась в любви к младшему сыну: «Мое материнское сердце сейчас лопнет от милоты»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук наслаждается материнством. Ее младшему сыну от Арая Чобаняна Алану первого февраля исполнилось два месяца.

Молодая мама готова рыдать от умиления, каждый раз, когда смотрит на своего кроху. В микроблоге Ирина Пинчук поделилась видео, на котором запечатлена на руках с маленьким Аланом. Малыш не сводит с мамы глаз и постоянно улыбается в ответ на ее улыбку.