Филипп Киркоров пришел на съемки шоу «Маска» с дочкой Аллой-Викторией

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона популярного проекта — шоу «Маска». Как и в прежних сезонах, в этом жюри программы возглавит Филипп Киркоров.

Для него это появление на телеэкранах станет первым после участия в вечеринке Насти Ивлеевой, обернувшейся скандалом.

Очевидцы, присутствовавшие на съемках шоу «Маска», рассказали, что публика приняла Филиппа Киркорова очень тепло. Он появился на площадке проекта не один, а в сопровождении 12-летней дочери Аллы-Виктории. Повзрослевшая наследница сопровождала своего звездного отца.