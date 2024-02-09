Филипп Киркоров пришел на съемки шоу «Маска» с дочкой Аллой-Викторией

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона популярного проекта — шоу «Маска». Как и в прежних сезонах, в этом жюри программы возглавит Филипп Киркоров.
Для него это появление на телеэкранах станет первым после участия в вечеринке Насти Ивлеевой, обернувшейся скандалом.
Очевидцы, присутствовавшие на съемках шоу «Маска», рассказали, что публика приняла Филиппа Киркорова очень тепло. Он появился на площадке проекта не один, а в сопровождении 12-летней дочери Аллы-Виктории. Повзрослевшая наследница сопровождала своего звездного отца.
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Фото: соцсети Аллы-Виктории Киркоровой
Филипп Киркоров на съемки пришел одетый во все черное. Никаких страз, перьев и огромных перстней. Филипп Бедросович даже на руки надел черные перчатки.
Отмечается, что коллеги Филиппа Киркорова, судьи шоу «Маска», постоянно подшучивали над поп-королем в связи с его участием в вечеринке Насти Ивлеевой. Тот вполне нормально реагировал.
По материалам MK.RU