Филипп Киркоров пришел на съемки шоу «Маска» с дочкой Аллой-Викторией

Филипп Киркоров предстанет на экранах впервые после вечеринки Насти Ивлеевой. Фото: Global Look Press

Раскрыты детали съемок нового сезона шоу «Маска» телеканала НТВ.

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона популярного проекта — шоу «Маска». Как и в прежних сезонах, в этом жюри программы возглавит Филипп Киркоров.

Для него это появление на телеэкранах станет первым после участия в вечеринке Насти Ивлеевой, обернувшейся скандалом. 

Очевидцы, присутствовавшие на съемках шоу «Маска», рассказали, что публика приняла Филиппа Киркорова очень тепло. Он появился на площадке проекта не один, а в сопровождении 12-летней дочери Аллы-Виктории. Повзрослевшая наследница сопровождала своего звездного отца.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Фото: соцсети Аллы-Виктории Киркоровой

Филипп Киркоров на съемки пришел одетый во все черное. Никаких страз, перьев и огромных перстней. Филипп Бедросович даже на руки надел черные перчатки. 

Отмечается, что коллеги Филиппа Киркорова, судьи шоу «Маска», постоянно подшучивали над поп-королем в связи с его участием в вечеринке Насти Ивлеевой. Тот вполне нормально реагировал. 

По материалам MK.RU

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