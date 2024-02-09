Племянница Нонны Мордюковой рассказала о ссоре в семье из-за ее могилы: «Мы туда планируем подзахоранивать»

Родная племянница ныне покойной актрисы Нонны Мордюковой, Юлия, рассказала журналистам, что поскандалила с родной сестрой Ириной из-за могилы знаменитости.

Юлия поведала, что всегда ухаживала за могилой любимой тетушки и даже поставила там памятник. Как вдруг узнала, что права на захоронение принадлежат ее родной сестре Ирине. А у той появились свои планы по поводу того, как распорядиться могилой знаменитости.

«Ирина мне как-то говорит: «Как ты отнесешься к тому, что памятник будет разрушен?» Я у нее спрашиваю: «А для чего?» «Потому что мы туда планируем подзахоранивать того из близких, кого посчитаем нужным», — рассказала Юлия о предложении родной сестры.

Женщина призналась, что ее подобный подход шокировал. Она планировала даже судиться с родной сестрой по этой причине. Но та предложила компромисс. Юлия должна была отписать свою часть квартиры на родных, а взамен могилу на кладбище переоформили бы на ее имя.

И она уже даже согласилась пойти на это, чтобы не позволить разрушить могилу Нонны Мордюковой. Но в процессе переоформления жилья родственники изменили свое решение.

Племянница Нонны Мордюковой призналась, что в страшном сне не могла представить себе, что квартиры и могила могут разрушить ее семью и поставить крест на отношениях с родной сестрой.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».