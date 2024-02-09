Экс-участница «Дома-2» Катя Токарева приехала из Америки в родной город Ростов-на-Дону вместе с маленьким сыном

Переехавшая на ПМЖ в Америку бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева побывала в гостях у своих родственников в городе Ростове-на-Дону. Это был первый приезд Кати в родные края за долгое время.

В микроблоге Токарева рассказала, что целью ее визита в Ростов было знакомство близких с ее полуторагодовалым сыном Марком. Ради этого Катя Токарева проделала огромный путь. Из Америки она летела до Турции, из Турции до Минеральных Вод, а оттуда поездом до Ростова. Когда в следующий раз Катя Токарева отважится на подобное путешествие, она даже не знает. Видимо, поэтому Токарева ни в чем себе не отказывала в смысле еды.

«Наелась того, чего хотела очень: селедки, вяленой рыбы, раков, моченых соленых арбузов, соленья, корейской морковки, сала, «Доширак», зефир. Ела каждый день одно и тоже по кругу», — поделилась Катя Токарева.

Она добавила, что дорога в одну сторону ей с сыном обошлась в 150 тысяч рублей. На памперсы для Марка и еду для себя и малыша Катя Токарева потратила еще 100 тысяч рублей за неполные два месяца.

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