Джанабаева поделилась новым снимком с Меладзе: «Едем в роддом»

Певица и актриса Альбина Джанабаева в последнее время довольно редко выходит на связь с подписчиками микроблога. Но, судя по всему, знаменитость с какой-то целью решила напомнить о себе.

Причем сделала Джанабаева это в весьма своеобразной манере, намекая на то, что о ней и ее муже, музыканте Валерии Меладзе, постоянно ходят какие-то разговоры.

Альбина Джанабаева разместила совместное фото с мужем Валерием Меладзе, сделанное в салоне автомобиля, и предложила подписчикам угадать, куда они направляются.

Чтобы тем было несложно, Джанабаева предложила свои варианты ответов — на выбор. В их числе и те, которые, как кажется Джанабаевой и Меладзе, часто обсуждают в Сети их развод и рождение нового ребенка.

«Давайте вместе выберем подпись к фото:а) Едем за продуктами.б) Едем разводиться.в) Едем в роддом.г) Едем в соседнее село на дискотеку», — написала под снимком с мужем Джанабаева.

Своеобразный юмор Альбины Джанабаевой оценить по достоинству смогли не все.

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