Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в прокат 9 марта

Уже с 9 марта в прокат выйдет документальная лента «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Этот фильм расскажет зрителю о том, как олимпийскому чемпиону в танцах на льду в паре с Татьяной Навка удалось вернуться к полноценной жизни после тяжелой болезни.

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Сам фигурист уже дал понять, что фильм затронет весь его жизненный путь: будет показано и детство спортсмена, и его нынешняя жизнь после операции. В главных ролях помимо самого Романа Костомарова также выступит его жена Оксана Домнина, мама спортсмена, его дочки, самые близкие друзья, коллеги и врачи, которые боролись за его жизнь.

Съемки фильма стартовали в конце 2023 года. Съемочная группа на протяжении долгих месяцев сопровождала фигуриста всюду, наблюдая за его восстановлением. Роману Костомарову пришлось привыкнуть к тому, что у него протезы. После операции фигурист лишился стоп и кистей рук. Все случилось из-за сепсиса и гангрены. Но это не помешало спортсмену выйти на лед с Татьяной Навкой и откатать свою олимпийскую программу, которая принесла им золото в Турине.

По материалам ТАСС