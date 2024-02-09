Звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали «скорую» в театр

По поступившей информации, звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали бригаду «скорой» помощи в театр РАМТ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По некоторым данным, актриса повредила ногу на репетиции. Было решено обратиться к врачам из-за того, что получившая травму Нелли Уварова не могла передвигаться. Это доставляло ей сложность. Коллеги сделали вывод, что актриса сама не дойдет до травмпункта, поэтому в театр вызвали «скорую».

Пока никаких подробностей не сообщается. Актрису осматривают медики. Есть подозрение, что Нелли Уварова получила перелом или разрыв связок.