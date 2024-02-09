Муцениеце вслед за Брутян стала делиться рецептами, накормив дочку Мию жареной манной кашей

Агата Муцениеце, судя по всему, устроила кулинарный баттл с Зепюр Брутян. Вслед за нынешней женой Павла Прилучного актриса из фильма «Тобол» стала делиться рецептами в stories своего микроблога. Похоже, что экс-возлюбленная «мажора» решила доказать его второй жене, что тоже кое-что умеет на кухне. Муцениеце не перестает удивлять поклонников оригинальными рецептами. Кстати, Агата не раз говорила, что вкуснее, чем у мамы, нет нигде, даже в гостях. Намекая, что стряпне Зепюр Брутян уступает ее кулинарным изыскам. Сын Тимофей и дочка Мия только согласно кивали, не споря со звездной мамой. Также Агата Муцениеце поддевала нынешнюю жену Павла тем, что та уж слишком рвется подружиться с ее детьми, словно пытаясь показать, какая она добрая мачеха.

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