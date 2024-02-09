Зепюр Брутян засняла на видео, как их с Павлом Прилучным сынишка Микаэль учится вставать на ножки

Павел Прилучный не скрывает, что нашел в своей второй жене все то, что ему хотелось бы видеть в женщине, которая претендует быть только его. В окружении актера шептались, что Зепюр Брутян была чистой и непорочной, именно эти качества и восхищали «мажора». Недолго думая, он познакомился с семьей молодой невесты и позвал ее замуж. Вскоре у пары родился первенец — сын Микаэль.

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Несмотря на то что Зепюр Брутян успела выйти из декретного отпуска, они с Павлом сыграли в театре в одном спектакле «Взрослые игры», а также снялись в фильме «Неприличные гости». Также актриса успевает заботиться о маленьком сыне. Кстати, дуэт супругов пользуется большим спросом у продюсеров. Их часто приглашают на различные мероприятия.

Зепюр Брутян важно не пропустить все события в жизни Микаэля. Сынишка Павла Прилучного учится вставать на ножки. Это умилительное видео актриса показала поклонникам в своем микроблоге.