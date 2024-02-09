Продюсер Дзюник о сорванных в России концертах Орбакайте: «Дочь за маму и ее мужа все-таки в ответе?»

Кристина Орбакайте никак не комментирует отмену своих концертов в России. Хотя в окружении поп-дивы недоумевают, что послужило причиной этому бойкоту. Ведь еще до Нового года дочка Аллы Пугачевой приезжала в Россию и участвовала в музыкальных фестивалях. Кстати, несмотря на то что певица живет в Штатах с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, у нее нет американского гражданства.

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Продюсер Леонид Дзюник считает, что с «отменами» Кристина Орбакайте столкнулась из-за репутации своей мамы. Алла Пугачева вот уже второй год живет за границей. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* певица уехала в Израиль. Позже она приезжала в Латвию и гостила на Кипре, где у артистки есть свои апартаменты в городке Лимассол.

«Но Кристина — самостоятельный человек, со своей творческой судьбой. Или дочь за маму и ее мужа все-таки в ответе?» — вопрошает продюсер.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам 76.ru