Маргарита Суханкина ушила желудок и похудела на 30 килограммов

Мария Суханкина взялась за себя из-за лишнего веса, он достигал под 100 килограмм, это в корне не устраивало знаменитость. Еще два года назад певица перенесла операцию на желудке, уменьшив его объем. Так ей удалось похудеть на 30 килограммов. Позже солистка группы «Мираж» вспоминала, что стала поправляться на ровном месте. Ей не помогали ни диеты, ни занятия спортом. По словам певицы, ее «несло, разносило в стороны». Суханкина истерила на пустом месте, не могла смотреть на себя в зеркало. Певица перестала влезать в свои наряды, едва шнурки завязывала.

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Также на самолюбии Маргариты Суханкиной сказывалось и то, что продюсер делал ей замечание из-за лишнего веса. Советовал начать работать над собой. Певица с детства был склонна к полноте: у нее были пухлые щеки. Так она решилась ушить желудок.

«Операцию делают быстро: сегодня сделали, завтра ты идешь домой. Но пожизненно нужно пить витамины», — поделилась Маргарита Суханкина в разговоре с Аленой Жигаловой для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ранее певица призналась, что ее дети ведут здоровый образ жизни. Их биологическая мама рано ушла из жизни, так как страдала от алкогольной зависимости. Сын Сергей и дочка Валерия не хотят пойти по тому же пути. Оно хорошо учатся в школе.