Дмитрий Шепелев привел 10-летнего сына Платона на съемки шоу «Дети рулят!»: «Мне нравится, когда мы с папой болтаем»

Дмитрий Шепелев в последнее время стал чаще показывать 10-летнего сына Платона. Мальчик увлекается музыкой, играет на электрогитаре. Внешне он как две капли воды похож на свою маму Жанну Фриске. Уже в ближайшем выпуске шоу «Дети рулят!» на канале «Суббота!» телеведущий появится в компании своего старшего сына. Платон блеснет своими талантами в кулинарном шоу. Они с отцом приготовят рыбное блюдо. При этом по правилам программы мальчику придется объяснять рецепт через наушники. Все не так просто! Соревноваться Дмитрий Шепелев с сыном Платоном будут со второй командой — актером Михаилом Башкатовым и его сыном Федором.

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Пока шли съемки, сын Жанны Фриске признался, что мечтает стать баскетболистом. Также он играет на гитаре и фортепиано, музыку Платоша не забрасывает. Ему нравится проводить время с близкими.

«Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях» — признался Платон.

Смотрите передачу «Дети рулят» 10 февраля в 18:30 на «Субботе!».